ماني: إشادة ميسي تؤكد تطوري

علق ساديو ماني، نجم ليفربول، على اختيار ليونيل ميسي له كأفضل لاعب في العالم بتصويته ضمن جوائز الأفضل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحل الأرجنتيني في المركز الأول في التصويت الذي أُعلنت نتائجه الشهر الماضي، بينما احتل ماني الترتيب الخامس.

وقال ماني لصحيفة "سنداي تايمز" البريطانية: "أمر عظيم أن يصوت ميسي لي، هذا يظهر مدى تطوري، كل ما يمكن قوله للأطفال استمروا في العمل لتحقيق الأحلام.

"التصويت لميسي؟ بعد فان دايك، فيرجيل عظيم، ولكن أنا آسف له، ميسي يأتي قبلك".

وختم: "(المدرب يورغن) كلوب رجل رائع، الجميع يحبه وهذا مهم، كما أنه شخص مرح، أحياناً يكون جاداً، في يومي الأول تحدث كثيراً وفكرت أن الأمور ستكون صعبة لكوني شخص صامت".