ماني: اتفقت أنا وصلاح على عدم الحديث عن كأس أمم إفريقيا

اعترف النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أنه اتفق مع زميله المصري محمد صلاح على عدم الحديث عن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وظفرت السنغال باللقب على حساب مصر بعد الفوز بالنهائي بركلات الترجيح مطلع الشهر الجاري.

وسجل ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بلاده الفوز باللقب لأول مرة في التاريخ على حساب صلاح وزملائه.

وسيلتقي المنتخبان الإفريقيان الكبيران مرة أخرى الشهر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً في تصريحات إعلامية عما حصل: "لا نتحدث أنا ومو عن هذا الأمر.

"حتى الآن، لن تصدقوني لكننا لم نتطرق للحديث عما حصل لأني أعلم أنه ما زال يشعر بخيبة الأمل."