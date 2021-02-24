ماني: المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي انتهت والأبطال هدفنا

قلص ساديو ماني مهاجم ليفربول من فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكداً أن الأمر انتهى.

وابتعد الريدز عن المنافسة على اللقب هذا الموسم بعدما تراجع إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وخلال تصريحات لشبكة "إي إس بي إن"، قال ماني: "كان هدفنا منذ البداية الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وبطولتي الكأس أيضاً، لكني أستطيع أن أقول الآن أن الأمر انتهى بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، الفارق كبير جداً.

"نحن لا نستسلم أبداً، ولن نستسلم، لكن بالتأكيد مانشستر سيتي فريق جيد ويبتعد بفارق كبير".

وتابع السنغالي: "الآن دوري الأبطال هدفنا الرئيسي، سنواجه أفضل فرق أوروبا، لكننا هنا للتغلب عليها، سنفعل كل ما في وسعنا للمضي قدماً وللفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وعن تراجع مستوى الحارس أليسون بيكر، قال ماني: "بصراحة، أتفاجأ أحياناً عندما يتحدث الناس عن أخطائه، إنها جزء من كرة القدم.

"عندما يرتكب أفضل حارس مرمى في العالم خطأ أو اثنين، بالتأكيد هذا أمر غريب، لكنه لم يكن هو فقط، كان الفريق بأكمله.

"كم مرة أنقذنا أليسون؟ بدونه، ربما لن نكون أبطال دوري أبطال أوروبا أو نحصل على أي لقب".

يذكر أن أليسون تعرض مؤخراً لانتقادات لاذعة بعد ارتكابه عدة أخطاء أسفرت عن فقدان ليفربول لبعض النقاط خلال مشواره في الدوري الإنجليزي، كان أبرزها الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-4 في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الـ 23 من البطولة.