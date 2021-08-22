ماني باكياو يدرس اعتزال الملاكمة

خسر البطل الفليبيني الشهير ماني باكياو أمام غريمه الكوبي يوردينيس أوغاس بإجماع الحكام خلال النزال الذي جمعهما أمس في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وظهر النجم البالغ من العمر 42 عاماً بصورة باهتة وافتقر للسرعة والقوة التي اشتهر بها وجعلته من أفضل الملاكمين خلال العشرين عاماً الأخيرة.

وشكك الأسطورة الفلبينية بمستقبله في رياضة الملاكمة بعد نهاية النزال.

ولدى سؤاله عما يخطط له، أجاب الملاكم: "لا أعلم، دعوني أحظى بقسط من الراحة، وبعد ذلك سأتخذ قراري."

وألمح باكياو إلى تفكيره بمتابعة مسيرته في عالم السياسة والترشح لرئاسة الفلبين، حيث أضاف: "سأعلمكم بقراري النهائي الشهر القادم، أدرك أني أواجه مشكلة كبيرة وعملاً أكثر صعوبة من الملاكمة."