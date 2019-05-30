ماني سعيد باهتمام ريال مدريد

علق ساديو ماني، مهاجم ليفربول، أمس الأربعاء، على أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال الدولي السنغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "اهتمام ريال مدريد؟ إنه لمن دواعي سروري أن يعجب بي هذا النوع من الأندية، لكن دعونا لا ننسى أن ليفربول فريق رائع أيضاً، وانتصرنا على فرق كبيرة.

"ما يحدث جزء من كرة القدم، ويجب التعامل معه، لكن بالنسبة لي أهم شيء هو ليفربول، وأنا سعيد هنا.

"أستعد لإحدى أكبر المباريات في تاريخ النادي (نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام)، لذلك علينا التركيز والفوز بها".

وساهم ماني في وصول الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني على التوالي، عقب الانتصار برباعية نظيفة على برشلونة، في إياب نصف النهائي.