ماني: شعرت بالقلق من أسلوب كلوب

كشف نجم ليفربول ساديو ماني عن خبابا أول لقاء جمعه بمدرب الريدز يورغن كلوب.

واستطاع المدير الفني الألماني في وقت وجيز للغاية الارتباط بعلاقة قوية مع مختلف لاعبي فريقه، بالإضافة إلى الجماهير التي تهتف باسمه باستمرار.

ورغم مزايا شخصية كلوب الجيدة، إلا أنه تسبب في قلق ماني، الذي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "كان (كلوب) يتحدث كثيراً، قلت أن هذا سيكون صعباً بالنسبة لي، لأني هادىء قليلاً".

ويُعرف عن كلوب إسهابه الكبير في الحديث سواء مع لاعبي فريقه أو مع مختلف وسائل الإعلام، لا سيما في فترة تدريبه السابقة لبوروسيا دورتموند.

وفي وقت وجيز للغاية، استطاع يورجن كلوب تبديد قلق النجم السنغالي بفضل حماسه الكبير وشغفه باللعب.