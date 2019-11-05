ماني: صلاح مهاجم مجنون ويعرف كيفية فعل كل شيء

أثنى ساديو ماني، مهاجم ليفربول على زميله محمد صلاح، مؤكداً أنه سعيد بتطورهما معاً في صفوف بطل أوروبا.

وقال السنغالي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "صلاح مهاجم مجنون ولاعب استثنائي ويعرف كيف يفعل كل شيء.

"ما زال من دواعي سروري أن أتطور معه، لأن لدي شعوراً بأننا نتحدث كرة القدم نفسها".

وعن زميله الآخر لاعب الوسط جيمس ميلنر، علق ماني: "إنه أكبر محترف قابلته في مسيرتي، يصل إلى التدريب قبل أي شخص آخر كل يوم، وهو الذي يدير الغرامات بسبب التأخير، وهو صارم جداً في هذا الأمر".

ووصف السنغالي مدرب الفريق يورغن كلوب بـ "الأب".

ويتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب للموسم الماضي مانشستر سيتي.