ماني عن أزمته مع صلاح: عليك التحدث وجهاً لوجه أحياناً

تحدث ساديو ماني نجم ليفربول عن أزمته مع زميله محمد صلاح، مؤكداً أن مثل هذه الأشياء يحدث في كرة القدم.

وكان السنغالي قد عبر عن غضبه من زميله المصري بعد استبداله خلال مباراة ليفربول وبيرنلي، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بعدما تجاهل صلاح التمرير له حينما كان ماني يقف في موقع أفضل، لكن "مو" اختار أن يراوغ المدافعين ليخسر الكرة.

وقال ماني في حديث لقناة "كانال بلوس" الفرنسية: "الأزمة مع صلاح؟ لقد تم نسيانها، هذه أمور تحدث في كرة القدم، أحياناً عليك قول أشياء وجهاً لوجه.

"يحدث أحيانًا أنه لا يتم التمرير لي، لكننا تصالحنا وعدنا أصدقاء جيدين كما كنا من قبل".

يذكر أن ماني وصلاح قادا الريدز للفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف السبت في افتتاح المرحلة الخامسة.