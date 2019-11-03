ماني: ما زلت بعيداً للغاية عن مستوى ميسي ورونالدو

يرى ساديو ماني مهاجم ليفربول أن مستواه مازال بعيداً جداً عن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتواجد السنغالي، رفقة رونالدو وميسي، في القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال ماني: "ميسي ورونالدو وحشان، أنا بعيد جداً عنهما، سأحاول بذل قصارى جهدي للاقتراب منهما قليلاً.

"بصراحة كما قلت سابقاً حلم طفولتي هو الكرة الذهبية، كوني ضمن القائمة النهائية يعد بسبب العمل لفترة طويلة.

"إن حققت اللقب، سيكون جميع الشعب السنغالي سعيداً، من الرائع أن أسمع إشادة أساطير إفريقيا (سامويل) إيتو و(ديدييه) دروغبا بي إنه أمر لطيف".

يذكر أن السنغالي صاحب الـ 27 عاماً، خاض 11 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين، كما سجل هدفين في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.