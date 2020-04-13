ماني وصلاح على رادار برشلونة وريال مدريد

بات محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول من أكثر اللاعبين المطلوبين بعد تألقهما خلال المواسم الأخيرة.

ويرغب ريال مدريد التعاقد مع النجم ساديو ماني، حيث يعتبر ضمن اللاعبين الذين يرغب فلورونتينو بيريز رئيس النادي بضمهما، أما صلاح فقد سبق أن تحدثت تقارير عن رغبة برشلونة بضمه.

ومقارنة بمستوى النجمين الموسمين الماضي والحالي، ظهر تراجع كبير عليهما وصلاح تحديداً.

يتصدر جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 19 هدفاً، فيما يحتل صلاح المركز الثالث بـ 16 هدفا أما ماني فيمتلك 14 هدفاً وضعته في المركز الخامس، وفي الموسم الماضي احتل كل من صلاح وماني ومهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ ترتيب الهدافين بـ 17 هدفاً.