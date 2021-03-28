ماني يؤكد سعادته بالتواجد في ليفربول

قال ساديو ماني أنه سعيد بالتواجد في صفوف ليفربول، مؤكداً سعيه مع الفريق لتغيير الوضع هذا الموسم.

وأكد السنغالي نيته البقاء مع الريدز، حيث قال: "اشعر بالفخر أكثر من أي وقت مضى بكوني في ليفربول.

"لنكن صادقين، نمر بوقت عصيب، وهذا يحدث في بعض الأحيان للأندية، كما أنه جزء من كرة القدم، علينا أن نتعامل مع الوضع، وألا نتوقف عن الإيمان، وأن نواصل القتال، ونحافظ على دوافعنا، وننطلق معاً مرة أخرى"، وفقاً لموقع "ليفربول إيكو".

وتابع النجم السنغالي، البالغ 22 عاماً: "عندما تكون مقاتلاً، لا تحاول أبداً البحث عن أعذار، لكن نحن هنا لإيجاد الحلول، التواجد مع زملائي في الفريق يمنحني دائماً طاقة عالية".

ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، قبل 9 مراحل على نهاية البطولة، ويبدو أنه فقد حظوظه في الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به العام الماضي بعد غيابه عن خزائنه لـ 30 عاماً.