ماني يتصدر استطلاعاً للرأي حول جائزة الأفضل في إفريقيا

أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، استطلاعاً للرأي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بشأن ترشيحات جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وتصدر ساديو ماني جناح ليفربول الاستطلاع بعد طرحه، إذ يرى غالبية المشاركين فيه أن النجم السنغالي هو الأحق بالجائزة هذا العام.

أما رياض محرز المتوج مع منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا، فحل ثانياً، فيما جاء محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر ثالثاً.

يذكر أن محرز لن يحضر الحفل الذي يقام اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة، حيث يرتبط بمباراة مع مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، كما لم يتأكد حضور صلاح للحفل بعد علمه مسبقاً بعدم فوزه بالجائزة.