ماني يحلم برفع لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول

أكد ساديو ماني مهاجم ليفربول أنه يحلم برفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز هذا الموسم رغم كل المنغصات، لكنه أبدى تفهمه حول إمكانية انتشار فيروس كورونا وتسببه بإلغاء الموسم.

وكان ليفربول قريباً من إحراز لقبه الأول بعد ثلاثين عاماً من الانتظار، إذ يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.

وكان بإمكان ليفربول حسم اللقب في المباراة التي كانت مقررة ضد جاره إيفرتون ضمن المرحلة الثلاثين، بشرط خسارة سيتي أمام مستضيفه بيرنلي، قبل أن يتم تعليق المباريات بسبب فيروس كوفيد-19، وسط عدم يقين بشأن متى أو إن كانت الظروف الصحية ستتيح استئناف المباريات وإنهاء الموسم.

وأكد ماني (27 عاماً) أنه يريد الفوز باللقب على أرض الملعب، وقال في معرض رده على سؤال في مقابلة مع موقع “توك سبورت” البريطاني حول ما إذا كان يشعر بأحقية تتويجه “أريد الفوز بالمباريات، أريد أن أحصل على الكأس، هذا هو ما أريده، لكن في ظرفنا هذا، سأتفهم الأمر مهما حصل”.

وأضاف “كان الوضع (تفشي فيروس كورونا) صعبا على ليفربول، لكنه كان أكثر صعوبة بالنسبة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فقد البعض أفراداً من أسرهم، وهذا الوضع الأكثر تعقيداً، لكن بالنسبة لي، إنه حلمي (اللقب) وأريد أن أفوز به هذا العام. إن لم يكن الأمر كذلك، سأقبل، فهذا جزء من الحياة. على أمل أن نفوز به في العام المقبل”.

وكان أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، رأى في تصريح له الاثنين أن ليفربول سيكون في نظره بطلاً للدوري الإنجليزي مهما كان مصير البطولة، حتى لو تم إلغاء الموسم.