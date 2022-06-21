ماني يصل ألمانيا تمهيداً لانتقاله إلى بايرن ميونيخ

وصل النجم الدولي السنغالي ساديو ماني إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء من أجل إجراء الفحص الطبي الروتيني تمهيداً لانتقاله إلى بايرن ميونيخ بطل البوندسليغا.

وتوصل النادي البافاري لاتفاق مع ليفربول خلال الأيام الماضية يقضي بانتقال صاحب الثلاثين عاماً إلى ملعب آليانز آرينا.

ويبدو أن السنغالي تنازل عن جزء من أجوره حتى يسهل من إتمام الصفقة وفقاً لموقع "90min".

ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الصفقة إلى حوالي 35 مليون جنيه استرليني إذا تم الاتفاق على جميع البنود.

وكشف ماني بعد نهاية الموسم الماضي أنه يريد إنهاء مغامرته مع ليفربول التي امتدت لـ 6 أعوام وخوض تجربة جديدة ليدخل بايرن ميونيخ سريعاً للظفر بتوقيعه.

ويأتي تحرك النادي الألماني السريع لضم هداف الريدز حتى يعوض المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عبر بدوره عن رغبته في الرحيل عن ملعب آليانز آرينا صوب برشلونة.