ماني يطلب من مبابي الانضمام إليه في ليفربول

طلب النجم الدولي السنغالي ساديو ماني من الهداف الفرنسي المتألق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الانضمام إليه في ليفربول.

وستنتهي مغامرة المهاجم الفرنسي مع النادي الباريسي الصيف القادم، وتشير التوقعات إلى أنه سينتقل إلى ريال مدريد.

لكن ليفربول ارتبط باللاعب في عدة مناسبات خلال الفترة الأخيرة.

وقال ماني في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن مبابي: "أود اللعب إلى جانبه بالتأكيد.

"سيكون خط هجوم استثنائي، لكن الآن عليه هو أن يأتي إلى ليفربول، أنا متأكد من أن الأوضاع ستعجبه هنا."

وخاض الهداف البالغ من العمر 23 عاماً مع باريس سان جيرمان هذا الموسم 36 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 26 هدفاً، كما صنع 17 هدف آخر حتى الآن.