ماني يعود لليفربول قبل مواجهة نوريتش

عاد النجم ساديو ماني مهاجم ليفربول للتدريبات استعداداً لمواجهة نوريتش سيتي ضمن الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد فترة غياب منذ الثالث والعشرين من يناير الماضي عندما تعرض السنغالي لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مواجهة الريدز أمام ولفرهامبتون.

وغاب ماني عن أربعة لقاءات خاضها بطل أوروبا والعالم في تلك الفترة فاز منها في ثلاث وتعادل في لقاء وحيد أمام شروزبيري تاون بكأس الاتحاد.

ويعد ماني من أهم عناصر ليفربول، إذ أن غيابه يترك تأثيراً واضحاً في أداء الفريق، رغم تألق زميله محمد صلاح المستمر.

وكان النجم السنغالي قد سجل 15 هدفاً هذا الموسم في جميع البطولات خلال 31 مباراة، وقد يشارك للمرة الـ 32 أمام نوريتش سيتي.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بعد مرور 25 مرحلة من البطولة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.