ماني يكشف تفاصيل حادثته مع صلاح

محمد صلاح وساديو ماني، قصة تداولها الكثيرون، وعقب مرور ما يقارب الشهرين من الواقعة التي حدثت بين نجمي ليفربول في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي، تحدث السنغالي، لأول مرة عن التفاصيل الكاملة للمشادة مع زميله المصري، خلال المباراة أمام بيرنلي في 31 أغسطس الماضي.

وكانت المرحلة الرابعة قد شهدت خروج ماني، عن النص عقب استبداله في اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بثلاثية، حيث اتهم النجم المصري بالأنانية وعدم التمرير له في إحدى الهجمات الخطرة في واقعة شهدت الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام العالمية.

وقال السنغالي في تصريحات لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية: "ما حدث سوء تفاهم، كنت أريد مساعدة الفريق، بالنظر إلى مانشستر سيتي فإنه يفوز أحياناً بـ 5 أو 6 أهداف، لذلك من المهم أن نستغل كل فرصة لقتل المباراة في أسرع وقت ممكن، لذلك كنت منزعجاً، تحدثنا على انفراد، وعاد كل شيء كما كان من قبل، ثم استدعانا المدرب يورغن كلوب، في مكتبه وتحدثنا عن الحادثة، وفوجئ المدرب بأننا أنهينا المشكلة قبل الاجتماع معه".

وأضاف ماني عن تفاصيل المحادثة التي جمعته مع صلاح، قائلاً: "قال لي لماذا شعرت بالغضب؟ فقلت له أنه كان يجب عليه تمرير الكرة لي، فأجاب بأنه لم يراني ثم أكد لي أنه لا يحمل أي ضغينة ضدي، أعلم أن صلاح ليس ضدي، لكن رد فعله تجاهي كان غريباً.

"أنا وصلاح نتواجد سوياً لفترات طويلة في الملعب، ونتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية، ولا توجد أي مشكلة بيننا، و(جورجينيو) فاينالدوم يحب استفزاز الآخرين بالمزاح معهم، انتظر يومها حتى تجمع جميع اللاعبين، ثم سأل بصوت مرتفع (لماذا يريد ماني أن يضربك يا صلاح؟)، لينفجر الجميع بالضحك".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.