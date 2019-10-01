ماني يكشف حقيقة غضبه من صلاح وعلاقتهما حالياً

تحدث ساديو ماني نجم ليفربول عن لقطته الشهيرة حين أبدى غضبه الشديد أثناء مغادرته الملعب مستبدلاً من مباراة بيرنلي بسبب عدم تمرير زميله المصري محمد صلاح الكرة له في إحدى الهجمات التي كان فيها في موقف أفضل أمام مرمى الخصم.

ورد السنغالي على سؤال عن علاقته بصلاح، خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الريدز، غداً، أمام ريد بول سالزبورج، قائلاً: "واو، أي سؤال هذا! هناك أشياء تحدث في كرة القدم، كنت غاضباً قليلاً لأنها كرة قدم وأنت تريد تسجيل المزيد من الأهداف، يمكنك أن ترى مانشستر سيتي يفوز 8-0 و7-0 و6-0".