مان سيتي مستعد لدفع عمولة 55 مليون يورو لرايولا من أجل هالاند

يبدو مانشستر سيتي مستعداً لدفع 55 مليون يورو كعمولة لوكيل الأعمال مينو رايولا من أجل تأمين خدمات النجم النرويجي إيرلينغ هالاند نهاية الموسم الجاري.

وسيكون بإمكان النادي الإنجليزي الحصول على خدمات الهداف الشاب مقابل دفع 75 مليون يورو إضافية وهي قيمة بندٍ في عقد النرويجي تسمح له بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الرسوم الضخمة التي يطالب بها رايولا لن تقف أمام رغبة سيتي في جلب هالاند البالغ من العمر 21 عاماً.

وتتنافس أربعة أندية على أقل تقدير من أجل الظفر بتوقيع المهاجم الصاعد وهي سيتي وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

كما أن باريس سان جيرمان وتشيلسي مهتمان بخدماته أيضاً ولا يبتعدان كثيراً عن الركب.