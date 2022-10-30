مان سيتي وتشيلسي ينافسان برشلونة على توقيع ميسي

سيدخل مانشستر سيتي وتشيلسي السباق المحتدم المتوقع خلال الأشهر القادم إضافة لـ برشلونة على توقيع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.

ومع دخول "ليو" العام الأخير من عقده الحالي مع النادي الفرنسي، باتت الشكوك تحوم حول إمكانية توقيعه على تمديد، وتفضيله الرحيل للدفاع عن ألوان فريق آخر.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من البارسا أن الإدارة الكتالونية تدرس التقدم بعرضٍ يعيد اللاعب إلى ملعب كامب ناو صيف العام المقبل.

لكن المستويات اللافتة التي قدمها النجم البالغ من العمر 35 عاماً هذا الموسم مع سان جيرمان، حيث سجل 12 هدفاً وصنع 13 هدف آخر في 17 مباراة أغرت سيتي وتشيلسي بالتحرك لضمه أيضاً.

ويتطلع باريس سان جيرمان لإغراء الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات بعقدٍ جديد لموسمين قادمين، لكن اللاعب يفضل تأجيل أي محادثات مشابهة لحين انتهاء نهائيات كأس العالم قطر 2022.

تشيلسي ومانشستر سيتي يحلمان بضم ميسي

بدوره، يسعى تيد بولي رئيس تشيلسي لإبرام صفقة تاريخية يجلب خلالها الهداف الأرجنتيني إلى لندن.

فيما يبدو التفكير مشابهاً في ملعب الاتحاد، مع استغلال حقيقة العلاقة السابقة التي تربط الإسباني جوسيب غوارديولا بميسي الذي أشرف عليه في السابق حين كان الثنائي يتواجدان في برشلونة، إضافة للمسؤولين فيران سوريانو وتكسيكي بيغيرستاين.