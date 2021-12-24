مان سيتي يستعد لبيع بعض لاعبيه من أجل تمويل صفقة هالاند

يستعد مانشستر سيتي لبيع أو إعارة بعض من لاعبيه من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند في صيف عام 2022.

يسعى النادي الإنجليزي لإعارة كلٍ من بيدرو بورو إلى سبورتينغ لشبونة، وكو إيتاكورا إلى شالكه، ومورغان روجرز إلى بورنموث.

كما سيحصل سيتي على قرابة 55 مليون يورو نظير بيع المهاجم الإسباني فيران توريس إلى برشلونة.

ويحتوي عقد هالاند على بند يتيح لأي طرف مهتم شراءه الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو.

وسيتحتم على أي طرف مهتم بضم النجم النرويجي البالغ من العمر 21 عاماً دفع عمولة إضافية إلى وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا ووالده آلف إنغي.