مان سيتي يسحق ريال مدريد ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في التاريخ بعد فوزه المقنع برباعيةٍ دون رد على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المباراة التي جمعتهما ليلة الأربعاء على أرضية ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي.

تعادل الفريقان ذهاباً بهدفٍ لمثله الأسبوع الماضي، ليحسم سيتي التأهل بمجموع المواجهتين 5-1.

قدم فريق المدرب جوسيب غوارديولا عرضاً استثنائياً خصوصاً في الشوط الأول، قابله أداء متواضع من نجوم ريال المخضرمين على غرار لوكا مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيمة.

وتصدى تيبو كورتوا لوحده لعدة فرص محققة للسيتيزنز لكنه لم يستطع منع أهداف السيتيزنز الأربعة التي سجلها بيرناردو سيلفا (هدفان) في الدقيقتين 23 و 37، وإيدير ميليتاو (76 بالخطأ في مرمى فريقه)، والبديل جوليان ألفاريز (90+1).

ونجح الفريق الإنجليزي بالتالي في الانتقام من ريال الذي أطاح به من نفس الدور الموسم المنصرم.

مانشستر سيتي يواجه إنتر ميلان في النهائي

ضرب مان سيتي بالتالي موعداً مع إنتر ميلان الإيطالي في نهائي البطولة، بعد نجاح النيراتزوري في تخطي عقبة مواطنه ميلان في مواجهة المربع الذهبي الأخرى.

وسيقام اللقاء النهائي بين سيتي وإنتر على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول في العاشر من الشهر المقبل.