مان سيتي يظفر بلقب الدوري الإنجليزي بعد خسارة يونايتد من ليستر

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رسمياً، بعد سقوط مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بهدف لاثنين ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وتوقف رصيد يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني، مبتعداً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 10 نقاط، ويتبقى 3 مواجهات لكلا الفريقين، ليتوج سيتي بطلاً.

ورفع ليستر رصيده إلى 66 نقطة، ليخطف المركز الثالث من تشيلسي مؤقتاً، حيث يحتل البلوز المركز الرابع بـ 64 نقطة، وله مباراة أقل.

وفضل أولي جونار سولشاير الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء، بعد خوض مباراة أستون فيلا يوم الأحد المرحلة الماضية قبل مواجهة ليفربول المؤجلة يوم الخميس.

جاء هدفا الثعالب عن طريق لوك توماس (10)، وكاغلار سويونكو (66)، فيما سجل مايسون غرينوود هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 15.