مان سيتي يغري هالاند بالراتب الأضخم في تاريخ الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة «ذا سن» البريطانية عن تحضير مانشستر سيتي لعرض كبير وضخم للغاية، من أجل إغراء إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بالانتقال إلى صفوفه.

وارتبط اسم النرويجي بالانتقال لأكثر من نادٍ في الصيف، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ووفقاً للصحيفة الإنجليزية، يخطط مانشستر سيتي لمنح هالاند عقداً ضخماً يجعله يتقاضى الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أن سيتي سيكون على استعداد لدفع نحو 700 ألف يورو أسبوعياً لمدة خمسة مواسم، ما يعني أكثر من 36 مليوناً في الموسم.

وفي حال موافقة هالاند على عرض السيتيزنز، سيكون أمام مانشستر سيتي مهمة التفاوض مع دورتموند، الذي يشترط الحصول على 180 مليون يورو لبيعه في صيف 2021، وهو الرقم الذي يمكن لمانشستر سيتي دفعه، ولن يضاهيه سوى باريس سان جيرمان.

ومن المعروف أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لن يتم تفعيله سوى في 2022، إلا أن مانشستر سيتي لا يريد أن ينتظر باعتبار أن المبلغ في مقدرة العديد من الأندية.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيلجأ إلى خيار ضم هالاند، بعد التأكد من استحالة ضم هاري كاين، مهاجم توتنهام، الذي يحبه بيب غوارديولا.

ويعتقد الجميع في مانشستر سيتي، أن توتنهام سيعارض إتمام الصفقة، لحرمان منافس مباشر من خدماته.