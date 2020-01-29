مان سيتي يلاقي أستون فيلا في نهائي كأس كاراباو بعد تخطي عقبة يونايتد

ضرب مانشستر سيتي موعداً مع أستون فيلا في نهائي كأس كاراباو، رغم خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف في إياب نصف النهائي، ليتأهل حامل اللقب بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين، بعد الفوز ذهاباً في أولد ترافورد بثلاثية لهدف.

بدأ اللقاء بأفضلية للفريق السماوي، كادت تسفر عن هدف مبكر بوابل من التمريرات القصيرة، التي انتهت بتمريرة ساقطة أرسلها إيلكاي غوندوغان من فوق رؤوس المدافعين، قابلها سيرجيو أغويرو برأسية صوب المرمى، إلا أن الحارس دافيد دي خيا، أنقذها ببراعة.

واصل سيتي ضغطه، لكن مرة أخرى جانب التوفيق كتيبة بيب جوارديولا، بانتهاء غارة رياض محرز بتسديدة أبعدت من على خط المرمى.

وظهر أغويرو مرة أخرى، بمرور ناجح من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وفي الوقت الذي اعتقدت فيه جماهير مانشستر سيتي أن فريقها في طريقه لإنهاء الشوط الأول متقدماً، جاءت الصدمة بهدف على عكس سير المباراة، عن طريق ركلة حرة غير مباشرة، أرسلها فريد من الجانب الأيسر، ليبعدها الدفاع بالخطأ أمام نيمانيا ماتيتش الذي قابل الكرة بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

لم تتغير الأوضاع كثيراً في الشوط الثاني، بهجوم سماوي طول الخط مقابل دفاع مستميت للشياطين الحمر، ولولا رعونة رحيم ستيرلينج على خط منطقة الجزاء، لعادل النتيجة بهدية مجانية من الدفاع.

وفي منتصف الشوط، تلقى ماتيتش بطاقة صفراء ثانية، ليجبر فريقه على استكمال المباراة بعشرة لاعبين، وبالتبعية أعطى سيتي فرصة لمضاعفة الضغط الهائل، الذي أسفر عن هدف من توقيع أغويرو، لكن مساعد الحكم أشار إلى وجود تسلل، لينتهي بعد ذلك اللقاء بهدف وحيد للضيوف لم يكن كافياً لمنحهم بطاقة التاهل.