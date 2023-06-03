مان سيتي يهزم مان يونايتد ويقتنص لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي ليفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه.

جاء هدفا السيتيزنز عبر النجم الدولي الألماني في الدقيقتين 1 و 51.

فيما سجل البرتغالي برونو فيرنانديش هدف الشياطين الحمر الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وسجل غوندوغان هدفاً ثالثاً لسيتي في الدقيقة 72، إلا أنه تم إلغاؤه.

وسبق لمانشستر سيتي تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليضيف كأس الاتحاد ويقتنص الثنائية مع إمكانية إضافة لقب ثالث حين يلاقي إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من الشهر الجاري على بطولة دوري أبطال أوروبا.