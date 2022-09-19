مان يونايتد وجهة محتملة لـ غريزمان بعد تعطل انتقاله الدائم لأتلتيكو

بات الانتقال إلى مانشستر يونايتد خياراً محتملاً بالنسبة للنجم الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد المعار من برشلونة في يناير المقبل وفقاً لتقارير إعلامية.

تأتي هذه التطورات في ظل حالة عدم الاتفاق بين أتلتيكو والبارسا حول قيمة صفقة شراء الهداف الفرنسي بصورة نهائية.

ولم يتزحزح النادي الكتالوني عن الـ 45 مليون يورو التي طالب بها، فيما يسعى المدريديون لتخفيض القيمة إلى 20 مليون يورو فقط.

ومع تعطل المفاوضات وعدم وصولها لحل مناسب في الفترة القادمة، يجد الفرنسي نفسه معلقاً، مع أنه يفضل البقاء في ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

مانشستر يونايتد يريد غريزمان إن رحل رونالدو

لكن صحيفة "أثلتيك" البريطانية أكدت أن مانشستر يونايتد يراقب تطورات قضية غريزمان، على أن يتحرك لضمه في شهر يناير المقبل بحال رحيل النجم كريستيانو رونالدو.

ولطالما تابع يونايتد المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 31 عاماً والذي شارك في مباراة الديربي التي خسرها أتلتيكو مدريد أمس بهدف لاثنين أمام غريمه الأزلي ريال في قمة الدوري الإسباني.