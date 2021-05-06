مان يونايتد يبلغ نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته من روما

بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام مستضيفه روما الإيطالي بنتيجة 2-3 على ملعب أولمبيكو في إياب نصف النهائي كونه حقق فوزاً كبيراً ذهاباً بنتيجة 6-2.

وتأهل الشياطين الحمر بالتالي إلى النهائي بمجموع المواجهتين 8-5.

جاءت أهداف روما في لقاء العودة عن طريق إيدين دجيكو (57)، وبريان كريستانتي (60)، وأليكس تيليش (83 بالخطأ في مرمى فريقه).

أما هدفا يونايتد فجاءا عبر إيدينسون كافاني في الدقيقتين 39 و68.

ويلاقي مانشستر يونايتد في النهائي غريمه فياريال الإسباني في النهائي الذي سيقام في 26 من الشهر الجاري على ملعب إينيرجا غدانسك في بولندا.