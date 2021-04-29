مان يونايتد يكتسح روما 6-2 ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي

أحرز النجم المخضرم إيدينسون كافاني ثلاثة أهداف (هاتريك)، وساهم في تسجيل هدفين آخرين، ليقود مانشستر يونايتد الإنجليزي لاكتساح ضيفه روما الإيطالي 6-2 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح كافاني التسجيل ليونايتد مبكراً في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض روما ويحرز هدفين حملا توقيعي لورينزو بيليغريني وإيدين دجيكو في الدقيقتين 15 من ركلة جزاء و34 على الترتيب.

وعاد كافاني لهز الشباك مرة أحرى، مسجلاً الهدفين الثاني والثالث ليونايتد في الدقيقتين 48 و64، قبل أن يضيف برونو فيرنانديش الرابع في الدقيقة 71 من ركلة جزاء تسبب فيها المهاجم الأوروغواياني.

وأضاف بول بوغبا الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، قبل أن يختتم مايسون غرينوود مهرجان الأهداف، بالهدف السادس في الدقيقة 86 من صناعة بوغبا.

بهذه النتيجة، بات مانشستر يونايتد على مشارف التأهل للمباراة النهائية، حيث يكفيه الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب، التي ستقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما الخميس القادم.

في المقابل، أصبح يتعين على روما الفوز 4-0 على الأقل من أجل الصعود إذا أراد مواصلة مغامرته في البطولة.