ماونت: تحييد صلاح مفتاح الفوز على ليفربول

اعترف الإنجليزي مايسون ماونت نجم تشيلسي بأن تحييد الهداف الدولي المصري محمد صلاح سيسهل من مهمة فريقه في تحقيق الفوز على ليفربول.

ويلتقي عملاقا الكرة الإنجليزية مساء الأحد القادم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الممتاز.

وظهر "مو" بشكل استثنائي هذا الموسم حيث سجل 22 هدفاً في 25 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات مع الريدز.

وشدد ماونت على أن صلاح لاعب عظيم يظهر في المباريات الكبيرة ويسجل أهدافاً حاسمة.

وقال الإنجليزي: "أعتقد أن هنالك عدداً قليلاً من اللاعبين يمكنهم فعل ما يفعله، أعتقد أنه أحد لاعبي القمة.

"يظهر في المباريات الكبيرة ويسجل أهدافاً مميزة ويجعل الوصول لمستوياته أمراً يطمح الجميع إليه."

يذكر أن تشيلسي يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول ثالث الترتيب.