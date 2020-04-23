مايكل جوردان يسعى للاستحواذ على كامب ناو

يسعى مايكل جوردان أسطورة كرة السلة للاستحواذ على تسمية ملعب كامب ناو، بعد عرض إدارة برشلونة اسم الملعب للانتفاع التجاري، خلال الفترة القادمة.

وتنازل النادي الكتالوني عن حقوق تسمية ملعبه من أجل جمع أموال يتم استثمارها في مشاريع بحثية لمكافحة عواقب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الخميس، أن شركة "إير جوردان" التابعة لمايكل جوردان قررت دفع 10 ملايين يورو سنوياً للحصول على حقوق تسمية الملعب.

يذكر أن برشلونة قد يوافق على عرض الأسطورة الأميركية، خاصة أنه في النهاية مرتبط بشكل أو بآخر بالرياضة، مما يجعل الأمر مقبولاً أمام الجماهير.