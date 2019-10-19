مايوركا يبقي برشلونة في صدارة الليغا بعد فوزه على ريال مدريد

قدم ريال مايوركا خدمة كبيرة لبرشلونة المتصدر بفوزه على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ملعب إيبيروستار لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

احتاج أصحاب الأرض سبع دقائق فقط لاستكشاف مرمى الحارس تيبو كورتوا، وحدث ذلك بانطلاقة من الجهة اليسرى قادها لاغو جونيور من منتصف الملعب إلى أن شق طريقه نحو منطقة الجزاء، ليغالط حارس الميرينغي بتسديدة صعبة سكنت الشباك.

وكاد الملكي أن يدرك التعادل منتصف الشوط، بتمريرة في العمق للهارب من مصيدة التسلل كريم بنزيمة، ليسدد من لمسة واحدة في مرمى الحارس مانويل رينا، لكن من سوء طالعه ارتدت عن العارضة، لينتهي بعد ذلك الشوط الأول متوسط المستوى بهدف مايوركا الوحيد.

لم تتغير الأوضاع في الشوط الثاني، حيث اكتفى فريق المدرب زين الدين زيدان ببعض المحاولات الخجولة التي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وعقد المدافع الأيمن ألفارو أودريوزولا مهمة ريال في العودة، بتدخل قوي على قدم صاحب هدف المباراة الوحيد، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويضطر الفريق العاصمي لاستكمال آخر ربع ساعة بـ 10 لاعبين.

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة، ليتنازل عن صدارة الترتيب لمصلحة الغريم الأزلي برشلونة، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، بفوزه على آيبار بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة ذاتها.

فيما ابتعد مايوركا عن مناطق الهبوط، بالوصول للنقطة العاشرة التي وضعته في المركز الخامس عشر، بعدما كان يحتل المركز الثامن عشر قبل هذه المرحلة.

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