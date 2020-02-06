ما الذي ينوي رونالدو فعله بعد اعتزال كرة القدم؟

يعتزم كريستيانو رونالدو الاستمرار في مزاولة كرة القدم طالما تسمح حالته البدنية بذلك ويعمل بجد على الحفاظ على أعلى حالة بدنية في تحدٍ لمسيرة الزمن المستمرة.

لكن بغض النظر عن ما يفعله، فإن الوقت سيسود حتماً وسيضطر البرتغالي في النهاية إلى تعليق حذائه إلى الأبد.

يدرك معظم لاعبي كرة القدم أن مهنتهم متقلبة، ويمكن أن تتوقف في أي وقت، مما يعني أن مسألة ما يجب فعله عندما يأتي ذلك اليوم ليست بعيدة عن أفكارهم.

لذا، ومع دخوله في المرحلة الأخيرة من مسيرته التي ارتدى خلالها قمصان يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد وسبورتينغ لشبونة، ما الذي يفكر رونالدو في فعله بعد اعتزال كرة القدم؟

ماذا سيفعل كريستيانو رونالدو بعد اعتزال كرة القدم؟

لمح "صاروخ ماديرا" إلى عدد من السبل المحتملة عندما يعتزل، بما في ذلك التدريب والتمثيل ومتابعة الدراسات.

التمثيل

كشف رونالدو، في ديسمبر 2019، أن أحد طموحاته هو "تحدي [نفسه]" من خلال لعب دور على الشاشة الكبيرة.

وقال البرتغالي في مؤتمر دبي الرياضي "آمل أن أعيش أكثر من 50 عاماً لتعلم أشياء جديدة ومواجهة تحديات مختلفة ومحاولة إيجاد حلول لها"، وأضاف: "أحد الأشياء التي أسعى لتحدي نفسي فيها، على سبيل المثال، التمثيل في فيلم".

لن يكون نجم مانشستر يونايتد السابق أول لاعب كرة قدم ينتقل إلى التمثيل، ففيني جونز وبيليه مثالان بارزان، إضافة لديفيد بيكهام.

ومع ذلك، في مخاطرة لكبرياء رونالدو، يبدو من غير المحتمل أن يحصل رونالدو على دور البطولة في أحد أفلام هوليوود أو يجد نفسه في السباق للترشح لجائزة الأوسكار في أي وقت قريب.

التدريب والإدارة

يعد الانتقال إلى التدريب طريقاً رائعاً للاعبين السابقين، وكان رونالدو قد اشتهر بـمساعدته في "تدريب" البرتغال ودفعهم للفوز إلى جانب المدرب فيرناندو سانتوس في نهائي يورو 2016.

هذه الأحداث قد توحي بميل لمهارة التدريب، لكن الدون كان غامضاً عندما تم الضغط عليه حول ما إذا كان لديه مخططات لأن يصبح مدرباً.

وقال لـ "DAZN Italy" آواخر عام 2019: "في الوقت الحالي، لست مهتماً بالتحول إلى مدرب، لكن ربما أشعر بالملل في يوم من الأيام وسأشعر بذلك، واستطرد: "إذا أصبحت مدرباً، سأكون متحفزاً، يجب على المدرب نقل شغفه وموهبته للفريق.

"على سبيل المثال، أحب أن أستمتع، وأمرر الكرة، وأطلق الكرات، وأحرز الأهداف، يجب أن أنقل هذا إلى الفريق، كحافز"

إن تغيير الأدوار من كونه اللاعب النجم الذي يمكنه فعل كل شيء إلى المدرب الذي يجب أن يلهم الآخرين للقيام بذلك قد يكون أمراً مخيفاً لرونالدو.

في الواقع، مجرد كونك لاعب كرة قدم رائع لا يعني أن المرء سيصبح مدرباً رائعاً بين عشية وضحاها، وفي كثير من الحالات، يتمتع المدربون العظماء بمهارات متوسطة في اللعب.

على سبيل المثال، يعتبر دييغو مارادونا على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، لكنه كافح من أجل النجاح كمدرب ولا يزال يعاني من السخرية.

في نفس الوقت، كان آريغو ساكي مجرد لاعب كرة قدم للهواة، لكنه كان العقل المدبر لعصر ميلان الذهبي وقاد إيطاليا إلى نهائي كأس العالم.

إذا انتقل إلى التدريب، فسيكون من الحكمة ألا يفعل رونالدو ذلك بدافع الضجر، كما صرح، وأن يتطلع إلى قصص نجاح مثل يوهان كرويف وبيب غوارديولا.

الدراسة الجامعية

قال رونالدو إنه يود "مواصلة دراسته" عندما تنتهي أيام لعبه، ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان يعني الحصول على شهادة جامعية، كما فعل عدد من لاعبي كرة القدم الآخرين.

وقال: "أوصي دائماً بتعلم كل ما هو جديد. هذا ما أسعى لتحقيقه"، وأضاف: "أسعى لتثقيف نفسي، لأن دراستي تميل إلى الإجابة على العديد من الأسئلة التي في ذهني"، واستطرد: "علينا أن نتعلم أفضل ما في الآخرين، وهذا جزء مهم في مساعدتي على تحقيق ما وصلت إليه الآن."

قد يكون من الصعب تخيل شخص مثل رونالدو وهو يتجول في حرم جامعي مع مجموعة من الكتب تحت ذراعه، لكن هناك الكثير من الأمثلة على لاعبي كرة القدم الحاصلين على شهادات.

في الواقع، أكمل العديد من اللاعبين الدورات الدراسية الجامعية أثناء ممارسة كرة القدم، حيث قضوا وقتهم في الأدب أثناء أوقات فراغهم بدلاً من قضاء ساعات على ملعب للجولف.

ومن الأمثلة البارزة، قائد مانشستر سيتي السابق فينسان كومباني ولاعب خط الوسط خوان ماتا، فضلاً عن أسطورة البرازيل سقراط.

الاهتمام بعلامته التجارية

قبل وقت طويل من التفكير في الاعتزال أو أن يصبح وشيكاً لرونالدو، كان قد رعى سلسلة طويلة من المصالح التجارية خارج كرة القدم، ومن المؤكد أنه سيحتفظ بها عندما يتوقف عن اللعب.

وهو أحد أصحاب الفنادق (Pestana CR7)، وهو قطب للأزياء مع مجموعة متنوعة من عروض الملابس وأسلوب الحياة في CR7 (بما في ذلك عيادة زراعة الشعر) وقد شارك في صناعة اللياقة البدنية بعدد من الصالات الرياضية.

أحد الطرق التجارية المحتملة التي يمكن لرونالدو استكشافها، لكنه لم يتحدث عنها بعد، هو امتلاك فريق لكرة القدم، بفضل الثروة التي جمعها خلال حياته المهنية، أصبح هذا خياراً واقعياً وتم القيام به.

بيكهام، الرجل الذي ورث رونالدو قميصه رقم 7 عندما انضم إلى مانشستر يونايتد والذي كان يحتذى بنجوميته، قد تجنب التدريب لكنه لا يزال يشارك في كرة القدم، بحصص ملكية.

قائد المنتخب الإنجليزي السابق هو مالك نادي إنتر ميامي الرئيسي ولديه حصة صغيرة في سالفورد سيتي (إلى جانب ريان غيغز وبول سكولز وفيل نيفيل وغاري نيفيل ونيكي بات).

اشترى البرازيلي الذي يحمل نفس الاسم رونالدو نازاريو حصة كبيرة في نادي ريال بلد الوليد عام 2018، بعد أربع سنوات من مشاركته مع فورت لودرديل سترايكرز.