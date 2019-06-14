ما هو رقم قميص هازارد في ريال مدريد؟

ظهر إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، للجمهور ووسائل الإعلام الخميس، مرتدياً قميصاً لا يحمل أي رقم.

وانضم البلجيكي رسمياً لصفوف النادي الملكي مقابل 100 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن هازارد قد يرتدي القميص رقم 11 الخاص بغاريث بايل بحال رحيل الويلزي هذا الصيف.

وأوضحت أن أحد فروع بيع قمصان ريال والموجود في مطار برشلونة بدأ بالفعل بوضع الرقم 7 على قميص هازارد رغم أنّ ماريانو دياز هو من يمتلك هذا الرقم.

وأشارت إلى أن اللاعب في الوقت الراهن سيرتدي القميص رقم 16 وهو الوحيد المتاح إلى جانب الرقم 13، إلا أنه أقرب في الحصول على الرقم 7 من ماريانو سواء بالتخلي عن اللاعب أو تبديل الرقم معه.

وارتدى الجناح البلجيكي الرقم 10 في ليل وتشيلسي وكذلك مع المنتخب، لكنه الآن ملك للوكا مودريتش.

وسخر هازارد من الأمر خلال المؤتمر الصحفي بقوله: "تحدثت لمودريتش عن طريق (ماتيو) كوفاتشيتش وطلبت منه التخلي عن الرقم لكنه رفض".

يذكر أن ريال مدريد قد يضطر للتخلي عن 12 لاعب في سوق الانتقالات الصيفية لتخفيض قائمته من 37 لاعباً إلى 25 فقط.