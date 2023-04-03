البوابة - يحتضن ملعب الطيب المهيري ليلة الاثنين مباراة الصفاقسي التونسي وضيفه قطر القطري ضمن ذهاب تصفيات التأهل لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

يخوض الفريقان لقاء الذهاب اليوم قبل أسبوع من مواجهة العودة التي ستجري على أرضية سحيم بن حمد بنادي قطر.

القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي وقطر

يمكن متابعة مجريات هذه المواجهة عبر شبكة الكاس القطرية على قناة Alkass Two HD بتعليق سمير اليعقوبي.

ما هو موعد مباراة الصفاقسي وقطر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال؟

يقام هذا اللقاء في تمام الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت القاهرة.