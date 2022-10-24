ما هي التشكيلة التي يجب على برشلونة الاعتماد عليها أمام بايرن ميونخ؟

يترقب متابعو كرة القدم المواجهة المصيرية التي يخوضها برشلونة الإسباني أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقبع البارسا في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثاني.

ويتنافس الفريقان الإسباني والإيطالي على بطاقة التأهل للدور الثاني من المسابقة، مع تفوق الإيطاليين النقطي وفي المواجهات المباشرة ليصبح الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي كفيلاً بمنحهم العبور لدور الـ 16.

وبات مصير البلاوغرانا مرهوناً بنتيجة إنتر الذي يبدو طريقه للتأهل أكثر سهولة مقارنة بغريمه الكتالوني ولتفوقه بفارق 3 نقاط عن فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

لكن مواجهة بايرن ميونخ ما زالت مهمة في نظر برشلونة ولاعبيه، وسيكون الفريق مطالباً بترك بصمته فيها والخروج منها بنتيجة إيجابية حتى لو كان التأهل أمراً صعباً المنال.

ما هي التشكيلة التي يتوجب على برشلونة الاعتماد عليها أمام بايرن ميونخ؟

يتوجب على تشافي اتخاذ عدة قرارات صعبة وعدم المحاباة ما بين لاعبي الفريق لإيجاد أفضل 11 عنصراً قادرين على الخروج بالتعادل على أقل تقدير أمام خصم بافاري حقق 4 انتصارات متتالية في دور المجموعات حتى الآن.

وبما أن الفريق الكتالوني يعتمد على طريقة 4-3-3، سيكون من الأجدر المواصلة على النهج نفسه وعدم تغيير الأسلوب:

حراسة المرمى: يبقى الألماني مارك أندريه تير شتيغين خياراً لا غنى عنه لحماية عرين البارسا.

يبقى الألماني مارك أندريه تير شتيغين خياراً لا غنى عنه لحماية عرين البارسا. خط الدفاع: عانى الفريق من إصابات مؤثرة في خطه الخلفي لعل أبرزها الغياب الطويل للأوروغوياني رونالد آراوخو والدنماركي أندرياس كريستينسن، إضافة للإصابة الجديدة للظهير الإسباني سيرجي روبرتو.

ولو فكر تشافي ملياً بالخيارات المتوفرة، سيبرز إلى السطح سريعاً الفرنسي جولز كوندي والإسباني إيريك غارسيا في متوسط الدفاع.

ومع تواجد الإسباني المخضرم جوردي آلبا ومواطنيه ماركوس ألونسو وأليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر، يتوجب على المدرب اختيار لاعب يستطيع الجمع ما بين المشاركة في الشق الهجومي والتغطية الدفاعية المتوازنة نظراً لقوة البافاريين في خط المقدمة.

ومع أن ألونسو وبالدي يقدمان مستويات جيدة، إلا أن خبرة آلبا تمنحه أفضلية مهمة رغم تراجع مردوده بشكل عام.

وفي مركز الظهير الأيمن، يجد تشافي نفسه مجبراً على الزج بالإسباني هيكتور بيليرين الذي لم يخض سوى 3 مباريات مع الفريق هذا الموسم نظراً لإصابة سيرجي روبرتو.

عانى الفريق من إصابات مؤثرة في خطه الخلفي لعل أبرزها الغياب الطويل للأوروغوياني رونالد آراوخو والدنماركي أندرياس كريستينسن، إضافة للإصابة الجديدة للظهير الإسباني سيرجي روبرتو. ولو فكر تشافي ملياً بالخيارات المتوفرة، سيبرز إلى السطح سريعاً الفرنسي جولز كوندي والإسباني إيريك غارسيا في متوسط الدفاع. ومع تواجد الإسباني المخضرم جوردي آلبا ومواطنيه ماركوس ألونسو وأليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر، يتوجب على المدرب اختيار لاعب يستطيع الجمع ما بين المشاركة في الشق الهجومي والتغطية الدفاعية المتوازنة نظراً لقوة البافاريين في خط المقدمة. ومع أن ألونسو وبالدي يقدمان مستويات جيدة، إلا أن خبرة آلبا تمنحه أفضلية مهمة رغم تراجع مردوده بشكل عام. وفي مركز الظهير الأيمن، يجد تشافي نفسه مجبراً على الزج بالإسباني هيكتور بيليرين الذي لم يخض سوى 3 مباريات مع الفريق هذا الموسم نظراً لإصابة سيرجي روبرتو. خط الوسط: أهم خطوط الملعب بالنسبة للطرفين، إذ أن من يمسك بزمامه سيفرض إيقاعه، وهنا تبرز أهمية اعتماد مدرب البارسا على الهولندي فرينكي دي يونغ والإيفواري فرانك كيسي إلى جانب بيدري واسع الحيلة.

وسيمنح وجود دي يونغ وكيسي أصحاب الأرض القوة البدنية والسرعة من جهة والقدرة على اعتراض هجمات بايرن مبدئياً مقارنة بالمخضرم سيرجي بوسكيتس الذي نال التعب والإجهاد منه بحكم تقدمه النسبي في السن.

فيما يلعب نقص الخبرة دوراً في استبعاد غافي من القائمة مع أنه يوفر حلولاً جيدة بشكلٍ عام.

أهم خطوط الملعب بالنسبة للطرفين، إذ أن من يمسك بزمامه سيفرض إيقاعه، وهنا تبرز أهمية اعتماد مدرب البارسا على الهولندي فرينكي دي يونغ والإيفواري فرانك كيسي إلى جانب بيدري واسع الحيلة. وسيمنح وجود دي يونغ وكيسي أصحاب الأرض القوة البدنية والسرعة من جهة والقدرة على اعتراض هجمات بايرن مبدئياً مقارنة بالمخضرم سيرجي بوسكيتس الذي نال التعب والإجهاد منه بحكم تقدمه النسبي في السن. فيما يلعب نقص الخبرة دوراً في استبعاد غافي من القائمة مع أنه يوفر حلولاً جيدة بشكلٍ عام. خط الهجوم: انتقد تشافي مراراً هذا الموسم على اختياراته في المقدمة، وبات مطالباً باختيار لاعبين مميزين يساندان البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

يمكن للمدير الفني الشاب اختيار الفرنسي عثمان ديمبيلي على الرواق الأيمن الذي يفضله رغم مستوياته المتذبذبة لانه يوفر الحلول والإبداع اللازم لاختراق الدفاعات المحصنة، على أن يزج بالبرازيلي رافينيا بدلاً منه في وقت لاحق وفقاً لمجريات اللقاء.

وعلى الناحية اليسرى، يشكل وجود الإسباني آنسو فاتي أو مواطنه فيران توريس تهديداً حقيقياً ربما يكون أكثر خطورة لو تم الاعتماد على فاتي.

ولن يكون الزج بالهولندي ممفيس ديباي خياراً ممكناً لإصابته وابتعاده عن الملاعب حالياً.

تشكيلة برشلونة الأمثل لمواجهة بايرن ميونخ

مارك أندريه تير شتيغين

جوردي آلبا، إيريك غارسيا، جولز كوندي، هيكتور بيليرين

بيدري، فرينكي دي يونغ، فرانك كيسي

آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي