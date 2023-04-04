البوابة - يتطلع النصر لتحقيق الفوز حين يلاقي مستضيفه العدالة اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية لحساب الجولة الـ 22 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وفقد "العالمي" صدارة الترتيب العام مطلع الشهر الماضي لصالح غريمه الاتحاد الذي يتفوق عليه حالياً بفارق نقطة وحيدة.

وجمع فريق المدرب رودي غارسيا 49 نقطة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، مقابل 50 نقطة للاتحاد صاحب المركز الأول.

أما العدالة المهدد بالهبوط، فيحتل بدوره المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ما هي خطة النصر لمباراة العدالة اليوم في دوري روشن؟

من المتوقع أن يعتمد غارسيا على خطة 4-3-3 في مباراة اليوم بحيث يتولى نواف العقيدي حماية عرين الفريق.

فيما يشغل سلطان الغنام وعبد الإله العمري وألفارو غونزاليز وغيسلان كونان خط الدفاع.

وفي خط الوسط، سيعتمد المدير الفني الفرنسي على كلٍ من عبد المجيد الصليهم والبرازيلي لويز غوستافو وعبد الله الخيبري.

أما الخط الأمامي فيضم عبد الرحمن غريب على الرواق الأيسر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا على الناحية اليمنى، ويتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.