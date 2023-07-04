ما هي قيمة صفقة انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد؟

بدأت تفاصيل صفقة انتقال النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط المتوقعة من فيورنتينا إلى مانشستر يونايتد تتكشف شيئاً فشيئاً.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في تصريحات لموقع "كوت أوفسايد" أن لاعب خط وسط الفيولا سيكلف الشياطين الحمر ما بين 35 و 40 مليون يورو.

وسعى برشلونة لضم المغربي في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الإيطالي رفض التخلي عنه في ذلك الوقت.

أمرابط على أعتاب الانضمام لمانشستر يونايتد

بات صاحب الـ 26 عاماً في طريقه الآن للدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد بطلب مباشر من المدرب إيريك تين هاغ.

وقال نور الدين شقيق سفيان أن المدير الفني الهولندي معجب بحنكة وذكاء نجم "أسود الأطلس"، ويرى أن ضمه يشكل إضافة كبيرة لخط وسط فريقه.

يذكر أن أمرابط تألق بشكلٍ لافت الموسم المنصرم على صعيدي المنتخب والنادي، إذ اقتنص مع المغرب المركز الرابع في مونديال قطر 2022، فيما رضي بوصافة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي رفقة فيورنتينا.