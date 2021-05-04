ما هي وجهة رونالدو الأخيرة قبل الاعتزال؟

كشف تقرير عن وجهة كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الأخيرة قبل الاعتزال، بعد انتهاء عقده مع النادي الإيطالي في صيف 2022.

وأشارت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، إلى أن البرتغالي يرغب في العودة إلى سبورتينغ لشبونة الذي بدأ معه مسيرته، وذلك في صيف عام 2022، ليعتزل في صفوفه.

وفي حال صحة هذه التقارير، سيعود رونالدو إلى لشبونة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، بعد أن حقق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، أبرزها الفوز بالكرة الذهبية 5 مرات، و بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وبالدوري الإسباني مرتين، وبالدوري الإيطالي مرتين أيضاً.

وكان رونالدو يأمل بإنهاء ارتباطه مع يوفنتوس هذا الصيف بالعودة من جديد إلى ريال مدريد، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، استبعد هذا الأمر، مؤكدا أن رحلة "الدون" انتهت مع ريال مدريد برحيله في صيف عام 2018، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ويمر يوفنتوس بموسم متواضع، إذ غادر دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد بورتو، وخسر رسمياً لقب الدوري الإيطالي لحساب غريمه إنتر ميلان.

ومع ذلك يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفاً، سجلها في 30 مباراة، بالإضافة إلى تمريره كرتين حاسمتين.