مبابي: أتطلع للسير على خطى رونالدو

أكد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أن أي لاعب فرنسي من جيله يعتبر المدرب الحالي لريال مدريد، زين الدين زيدان مثلاً أعلى له، مقراً بأنه يتطلع لمسيرة مثل التي يحظى بها كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أمس، قال النجم الشاب البالغ من العمر 21 عاماً: “إذا كنت فرنسياً، فمثلك الأعلى سيكون زيدان بالتأكيد. ثم هناك مثل أعلى آخر هو رونالدو الذي سنحت لي فرصة مواجهته.

“هناك أيضاً عظماء برازيليون مثل بيليه ورونالدينيو ورونالدو وريكاردو كاكا”.

وأوضح أنه يتطلع في مستقبله ليحظى بمسيرة مشابهة لتلك التي حققها "صاروخ ماديرا"، مؤكداً أن “الوقت فات” على السير على خطى ليونيل ميسي والبقاء طوال مسيرته في نادٍ واحد مثل نجم برشلونة.