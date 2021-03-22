مبابي أصغر هداف في تاريخ الدوري الفرنسي

يواصل النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تحطيم الأرقام القياسية على المستويين المحلي والأوروبي.

فبعد أن أصبح أصغر لاعب يصل إلى الهدف 25 في تاريخ دوري الأبطال بأهدافه الثلاثة «هاتريك»، التي سجلها في برشلونة بعقر داره في ذهاب دور الـ 16، وصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري الفرنسي، رغم أن عمره لم يتجاوز 22 عاماً، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الليغ 1.

حقق مبابي هذا الرقم الجديد خلال مباراة فريقه أمام أولمبيك ليون ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفين من الأهداف الأربعة التي سجلها الباريسي في اللقاء الذي انتهى لمصلحتة فريقه بنتيجة (4-2).

الهدف الأول كان رقم 99 في تاريخه في الدوري وافتتح به التسجيل في الدقيقة 15، ثم سجل دانيلو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 32، أعقبه آنخيل دي ماريا بالثالث في الدقيقة 37، واختتم مبابي الأهداف الأربعة في الدقيقة 52، ليكون الهدف رقم 100 له في الدوري الفرنسي، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب آخر يبلغ من العمر 22 عاماً.

واعتاد مبابي التسجيل أمام ليون، مثلما فعلها في موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، عندما سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في مرمى هذا الفريق، كلها في الشوط الثاني من المباراة.

وأصبح مبابي، المتوج مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي في مختلف المسابقات برصيد 120 هدفاً، ولا يتفوق عليه سوى زلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفاً) ثاني الترتيب، وإيدينسون كافاني (200 هدف) الهداف التاريخي لسان جيرمان، وكلاهما رحل عن الفريق.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، والذي أورد هذه الأرقام، أن مبابي أمامه فرصة كبيرة لزيادة حصيلته من الأهداف من الآن وحتى نهاية الموسم، وربما يلحق بإبراهيموفيتش، لكنه مطالب أيضاً بتقرير مستقبله الصيف المقبل، وما إذا كان سيبقى في باريس، أم سيرحل لخوض مغامرة جديدة.