مبابي: توخيل سيصبح أفضل مدربي العالم

امتدح كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا مدربه السابق في باريس سان جيرمان، توماس توخيل المدير الفني الحالي لتشيلسي، وأكد أنه مدرب كبير من الناحية التكتيكية ويجهز سيناريوهات جيدة في المباريات.

وقال مبابي: «توخيل رائع من الناحية التكتيكية، ويعرف بالضبط كيف سيتصرف الخصوم، ويمكنه التنبؤ بسيناريو المباريات بدقة شديدة، أنه لا يزال مدرباً شاباً، يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار، لأنه يمكن أن يصبح من أفضل مدربي العالم في المستقبل، أثبت ذلك بفوزه بدوري الأبطال، بعد بطولة اليورو، سأتصل بتوخيل، لأني ارتبط بعلاقة جيدة معه».

باريس سان جيرمان تخلى عن توخيل ليحصد دوري الأبطال مع تشيلسي

وقررت إدارة باريس سان جيرمان الاستغناء عن المدير الفني الألماني في نهاية ديسمبر الماضي، ليتعاقد تشيلسي معه ويقوده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية 1-0.