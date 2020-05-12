مبابي سعيد باهتمام ليفربول

أكدت تقارير فرنسية سعادة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان باهتمام ليفربول فيه.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن فريقه خلال سوق الانتقالات القادمة.

ويعتبر ريال مدريد أبزر الراغبين في ضم الدولي الفرنسي باعتباره الهدف الأهم الذي سيبنى عليه فريق المستقبل.

وأشار موقع “Le10Sport” الفرنسي إلى أن مبابي بالرغم من رغبته في الانتقال لريال مدريد، إلا أنه في نفس الوقت سعيد باهتمام ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا بضمه.

وكشفت تقارير إنجليزية وفرنسية في الفترة السابقة عن رغبة الريدز في ضم مبابي، وسط إمكانية رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني.

وأضاف الموقع أن والد الشاب المميز ابن 21 عاماً تواصل بالفعل مع يورغن كلوب مدرب الريدز، ليفتح بذلك جميع الاحتمالات بالانضمام لريال أو ليفربول.

يذكر أن عقد مبابي سينتهي مع باريس سان جيرمان صيف عام 2022، وشارك هذا الموسم قبل إنهائه بسبب فيروس كورونا في 33 مباراة، ونجح في تسجيل 30 هدفاً، وصناعة 17 هدفاً آخر.