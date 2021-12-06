مبابي: شعرت بخيبة أمل بعد فشل انتقالي لريال مدريد

اعترف الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بشعوره بخيبة أمل عقب فشل انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المنصرم.

وعرض النادي الإسباني على نظيره الفرنسي 160 مليون يورو ثم 180 مليون يورو في أغسطس الماضي من أجل الحصول على خدمات الشاب البالغ من العمر 22 عاماً لكن دون جدوى.

ودخل الفائز بكأس العالم 2018 الأشهر الأخيرة من عقده الحالي مع الباريسيين.

وقال مبابي في تصريحات إعلامية حول الصفقة التي لم تكلل بالنجاح: "خلال بطولة أوروبا سئلت الكثير من الأسئلة، تحدثت كثيراً إلى والداي.

"كنت أعلم أني أريد الرحيل، وأخبراني والداي بضرورة التركيز على تقديم أداء جيد على أرض الملعب.

"ربما كنت أركز معظم جهدي وطاقتي على أمور أخرى في ذلك الوقت.

"هل خاب ظني بعدم انتقالي؟ نعم قليلاً، لم يكن الأمر سهلاً، لكن مهما سيحصل، كنت سألعب في صفوف فريق عظيم.

"أنا باريسي، وأشعر بأني بحالة ممتازة، لكني أردت خوض تجربة جديدة."