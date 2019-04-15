مبابي: على باريس سان جيرمان اللعب بشخصية أقوى

أعرب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن إحباطه من أداء فريقه في الخسارة الثقيلة بهدف لخمسة أمام مستضيفه ليل في قمة الدوري الفرنسي.

وقال مبابي لشبكة "كانال بلوس" عقب المباراة: "جرى اللقاء من صندوق إلى آخر ومن جهة لأخرى، كنا نقود الوضع في بعض الأوقات، والعكس في البعض الآخر.

"سنكون البطل لاحقاً، لكن حين تخسر يجب أن تخسر بشكل معين، لا يجب أن تخسر شخصيتك بهذا الشكل، وتتلقى 3 و4 و5 أهداف.

"لم يكن هذا طبيعياً، لكن ليل فريق جيد لذلك أهنئه، لديه جماهير جيدة وملعب جميل، ولكن يجب أن نلعب بشخصية أكبر.

"هذا واحد من أخطائنا ويجب علينا أن نصلحها، لعبنا مثل المبتدئين، يجب أن نستعيد التركيز، هناك مباراة يوم الأربعاء، علينا التوقف عن الخسارة بهذه الطريقة".

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي بفارق 17 نقطة عن ليل الذي يبقى له 6 مباريات، مما يعني أن حسم اللقب بات مسألة وقت لا أكثر.