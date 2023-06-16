  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مبابي على رأس تشكيلة فرنسا لمواجهة جبل طارق في تصفيات يورو 2024

مبابي على رأس تشكيلة فرنسا لمواجهة جبل طارق في تصفيات يورو 2024

تاريخ النشر: 16 حزيران / يونيو 2023 - 11:40
منتخب فرنسا (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
منتخب فرنسا (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

يخوض منتخب فرنسا مواجهة سهلة على الورق أمام منتخب جبل طارق اليوم الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام جبل طارق اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: ديدييه ديشامب

                               مايك مانيان
تيو هيرنانديز، دايو أوباميكانو، ويسلي فوفانا، جولز كوندي
               يوسف فوفانا، أوريليان تشواميني
         كيليان مبابي، أنتوان غريزمان، كينغزلي كومان
                            راندال كولو مواني

كلمات دالة:منتخب فرنسامنتخب جبل طارقتصفيات يورو 2024

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...