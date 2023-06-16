مبابي على رأس تشكيلة فرنسا لمواجهة جبل طارق في تصفيات يورو 2024

يخوض منتخب فرنسا مواجهة سهلة على الورق أمام منتخب جبل طارق اليوم الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.
تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام جبل طارق اليوم في تصفيات يورو 2024
المدرب: ديدييه ديشامب
مايك مانيان
تيو هيرنانديز، دايو أوباميكانو، ويسلي فوفانا، جولز كوندي
يوسف فوفانا، أوريليان تشواميني
كيليان مبابي، أنتوان غريزمان، كينغزلي كومان
راندال كولو مواني