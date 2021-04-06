مبابي: غياب ليفاندوفسكي «نبأ سار»

أبدى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ارتياحه لغياب روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، عن مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح مبابي لقناة «TF1» الفرنسية: «ليفاندوفسكي لاعب رائع، وغيابه نبأ سار بالنسبة لنا، رغم أني لا أسعد بإصابة الآخرين».

وأضاف: «في دوري الأبطال لا توجد سوى الفرق الكبيرة، وبايرن ميونيخ أحد الأندية المرشحة للفوز باللقب».

وتابع: «سنذهب إلى ألمانيا دون خجل، وسنحاول إظهار قدراتنا لنعرف أين ستقودنا، أعلم تماما أني محط الأنظار والتوقعات، لكن هذا لا يزعجني، ستكون مباراة رائعة، وأحب خوض مثل هذه اللقاءات».

وأتم تصريحاته: «نتطلع للفوز بالألقاب المحلية قبل كل شيء، أما دوري الأبطال فنحن بصدد مواجهة جديدة ومختلفة».

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ مع باريس سان جيرمان، الأربعاء، على ملعب آليانز أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب ليفاندوفسكي عن مباراة الفريقين بعدما تعرض لإصابة في أربطة الركبة اليمنى خلال مشاركته رفقة منتخب بولندا خلال فترة التوقف الدولي، وتبين حاجته للعلاج لمدة تصل إلى 4 أسابيع.