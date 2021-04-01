مبابي: لا جديد فيما يخص توقيعي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان

قال كيليان مبابي أنه لا يوجد جديد فيما يخص مسألة توقيعه على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

تأتي هذه التصريحات تزامناً مع التقارير التي ربطت الفرنسي الشاب بالرحيل عن بطل الليغ 1 الصيف القادم.

وقال مبابي بعد فوز منتخب بلاده على مستضيفه البوسني 1-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022: "لو تطورت محادثات تجديد عقدي لتقدمت وأدليت بتصريحات بشأنها مسبقاً".

وأضاف: "بالطبع، سأتحدث عن الأمر عندما اتخذ قراراً نهائياً".

يذكر أن اسم نجم الباريسي ارتبط مراراً بريال مدريد وليفربول.