مبابي لا يرغب بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

حسم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان موقفه من تمديد عقده مع النادي والذي سينتهي صيف 2022.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في خبر عاجل، أن الدولي الفرنسي أبلغ بعض مسؤولي باريس بأنه لن يمدد عقده، بل ملتزم بالاستمرار مع النادي حتى نهايته الموسم المقبل.

وأضافت أن مبابي يريد بهذا القرار احترام عقده من جهة، وفي نفس الوقت لعلمه الشديد أن الأندية التي تستهدف ضمه مستقبلاً تعاني من أزمات اقتصادية.

وأشارت إلى أن العلاقة توترت بين مبابي وليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي، مما استدعى تدخل الرئيس ناصر الخليفي بنفسه لحسم الأمر.

ولفتت إلى أن النجم الشاب استغل فترة طويلة في مماطة مسؤولي باريس بداعي التفكير بعناية، في الوقت الذي تحركت إدارة النادي لإقناعه بإبرام صفقات قوية مثل جورجينيو فينالدوم أو الاقتراب من ضم الثنائي أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما.

رحيل مبابي يهدد ليوناردو بخسارة منصبه

وأكدت ليكيب أيضاً أن الموقف الحالي يربك الملاك القطريين، ويهدد أيضاً ليوناردو بخسارة منصبه.

وقالت أن هناك مفاوضات بين مسؤولي باريس وريال مدريد بشأن بعض اللاعبين في الأسابيع الماضية، وتم الاستفسار عن موقف مبابي، وأكدت إدارة باريس أنه ليس للبيع، وهذا يعني ثقة الخليفي في إقناع اللاعب بالتمديد، أو الاستعداد لرحيله مجاناً الموسم المقبل.