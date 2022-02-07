مبابي: لم أتخذ قراراً حول مستقبلي بعد

أكد النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في تصريحات إعلامية أنه لم يتخذ بعد قراراً حول مستقبله.

وينتهي عقد الهداف البالغ من العمر 23 عاماً مع النادي الباريسي بعد نهاية الموسم الجاري، وقد أشارت التقارير إلى أنه يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد.

وشاءت الصدف أن تجمع قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين سان جيرمان وريال، مما يعني أن الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 قد يلاقي فريقه المستقبلي.

لكن مبابي قال لـ "برايم فيديو سبورت فرانس" أمس الأحد: "لم أتخذ قراراً حول مستقبلي بعد، لكن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال تغير الكثير من الأمور.

"حتى لو كنت حراً في فعل ما أريد حالياً، لكني لن أذهب للتفاوض أو الحديث مع خصمنا."